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Заканчивается прием документов в магистратуру ТюмГУ на бюджетные места

Общество, 16:53 21 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подать документы на обучение в магистратуре Тюменского госуниверситета на бюджетной основе можно до 29 июля до 18 часов. С 30 июля абитуриентов ждут вступительные испытания.

В этом году магистратура ТюмГУ готова предоставить 611 бюджетных мест на очной форме обучения и 191 на заочной форме. Абитуриентам напоминают, что подать документы на поступление можно лично, онлайн на сайте вуза или по почте. С 30 июля по 12 августа пройдут вступительные испытания, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В этом году магистратура ТюмГУ предлагает новые направления, среди них — магистерская программа Школы перспективных исследований Experimental Higher Education. Это двухлетняя программа по подготовке профессионалов в сфере высшего образования, сфокусированная на образовательных инновациях. Интенсивная программа и в плане практики, и в плане академического наполнения ориентирована на кандидатов с опытом в сфере образования.

Поступающим в магистратуру ТюмГУ на договорной основе напоминают, что подать документы на очную форму обучения в магистратуру можно до 31 августа, на заочную форму обучения прием документов завершится 30 октября.

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# абитуриенты , магистратура , прием , ТюмГУ

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