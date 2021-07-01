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Более 1 тыс. россиян подключились к музыкальному флешмобу в поддержку олимпийцев

Спорт, 17:52 21 июля 2021

скриншот из видео | Фото: скриншот из видео

Более 1 тыс. россиян подключились к музыкальному флешмобу "10 песен чемпионов" в поддержку российских участников Олимпиады.

В рамках проекта создано 10 видеороликов, в которых болельщики со всей России исполняют любимые песни олимпийцев. Первым роликом стала песня "Герои спорта" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

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# Олимпийские игры

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