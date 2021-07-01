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Тюменские студенты-киберспортсмены стали вторыми на соревнованиях в УФО

Общество, 12:45 22 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второе место Всероссийской киберспортивной студенческой лиги на зональном этапе соревнований в УФО заняла сборная команда ТИУ, сообщает вуз.

"У нас была сборная из 13 человек. При формировании команд собирали состав из самых амбициозных ребят – этого хватило, чтобы победить тюменских соперников, но оказалось недостаточно для победы в зональном этапе - проиграли УрФУ", - рассказал организатор команды ТИУ по киберспорту, студент ИГиН Владислав Суворов.

Соревнования студенческой лиги стартовали в феврале и прошли в три этапа: региональный, зональный и финал. Сезон включал пять видов программы: Dota 2, CS:GO, Hearthstone, Clash Royale, StarCraft II.

Призовой фонд составил 2,5 млн рублей

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит от имени ФКС России выразил ректору ТИУ Веронике Ефремовой благодарность за предоставленную студентам возможность принять участие в соревнованиях и защитить честь университета.

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