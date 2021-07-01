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Первые гринбоксы установили в Ишиме

Общество, 11:02 24 июля 2021

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Первые два гринбокса установили в Ишиме. Для удобства горожан, которые не знают как избавиться от ртутьсодержащих ламп, градусников и батареек, установлены места сбора у магазинов "Магнит" на ул. Карла Маркса, 60 и "Низкоцена" по ул. Республики, 97.

Как заметили в администрации Ишима, таким образом в городе реализуют социально-экологический проект, направленный на сохранение окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

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# экология

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