Жительница Увата перевела мошеннику 55 тыс. рублей за пищевые добавки

| Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Мошенники под предлогом выплаты компенсации за пищевые добавки обманули жительницу Увата, сообщает УМВД России по Тюменской области.

57-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ей полагаются компенсационные выплаты за ранее приобретенные неэффективные пищевые добавки. Для того чтобы получить компенсацию женщине требовалось лишь заплатить налог. Потерпевшая поверила звонившему и перечислила более 55 тыс. рублей на указанный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело.