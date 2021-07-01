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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жительница Увата перевела мошеннику 55 тыс. рублей за пищевые добавки

Происшествия, 17:35 22 июля 2021

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Мошенники под предлогом выплаты компенсации за пищевые добавки обманули жительницу Увата, сообщает УМВД России по Тюменской области.

57-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ей полагаются компенсационные выплаты за ранее приобретенные неэффективные пищевые добавки. Для того чтобы получить компенсацию женщине требовалось лишь заплатить налог. Потерпевшая поверила звонившему и перечислила более 55 тыс. рублей на указанный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# мошенничество

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