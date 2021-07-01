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Беспилотники Росгвардии помогали искать пропавших людей в Вагайском районе Тюменской области

Общество, 18:47 22 июля 2021

Управления Росгвардии по Тюменской области РФ | Фото: Управления Росгвардии по Тюменской области РФ

Пропавших людей искали специалисты спецподразделений территориальных управлений Росгвардии с помощью беспилотных летательных аппаратов в Вагайском районе Тюменской области и вблизи населенного пункта Каменка Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ, поиски людей прошли в рамках задач по воздушной разведке на учениях "Заслон-2021".

Кроме того, с воздуха, в том числе в условиях ограниченной видимости, были обследованы окрестности городов Новоуральска, Снежинска, а также район Белоярской атомной электростанции для выявления нарушителей на подступах к охраняемым объектам.

Летательные аппараты применялись также в интересах челябинского ОВД. В результате были выявлены факты хищения биоресурсов – обнаружены и задержаны браконьеры.

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# беспилотники , Росгвардия

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