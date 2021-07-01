На Московском тракте отремонтируют больше асфальтового покрытия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый асфальт протяженностью 1,7 км проложили на Московском тракте в Тюмени. Также отремонтирован бордюрный камень, колодцы, нанесена дорожная разметка.

Протяженность ремонтируемого участка по Московскому тракту увеличена на 700 м. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает Главное управление строительства региона.

Завершены работы по замене асфальтобетонного покрытия по Старому Тобольскому тракту (4,1 км), ул. Николая Чаплина (2,2 км), ул. Республики на выезд из города (1,15 км).

По Тобольскому тракту был запланирован ремонт дороги длиной 1,7 км. После полного обследования выявили колейность и на другом участке, поэтому вместо ранее определенного объема работ, специалисты отремонтировали 3,7 км дороги. Для комфорта пешеходов здесь проложили тротуары и устроили газоны.