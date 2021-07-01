Запущена онлайн-страница фестиваля уличных театров "Сны улиц-2021"

| Фото: Фестиваль уличных театров "Сны улиц" (архив) | Фото: Фестиваль уличных театров "Сны улиц" (архив)

Страница фестиваля "Сны улиц" запущена в интернете. На ней можно ознакомиться с программой мероприятий и партнерами, сообщают организаторы.

24 июля стартует онлайн-регистрации на первые спектакли. До 29 июля будут открывать регистрации на три спектакля. Зарегистрироваться смогут по 50 человек на каждую постановку. Ограничения связаны с режимом повышенной готовности.

Напомним, фестиваль "Сны улиц" пройдет в Тюмени с 30 июля по 1 августа. Зрители увидят 10 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска и Тюмени.