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Запущена онлайн-страница фестиваля уличных театров "Сны улиц-2021"

Общество, 17:50 23 июля 2021

Фестиваль уличных театров "Сны улиц" (архив) | Фото: Фестиваль уличных театров "Сны улиц" (архив)

Страница фестиваля "Сны улиц" запущена в интернете. На ней можно ознакомиться с программой мероприятий и партнерами, сообщают организаторы.

24 июля стартует онлайн-регистрации на первые спектакли. До 29 июля будут открывать регистрации на три спектакля. Зарегистрироваться смогут по 50 человек на каждую постановку. Ограничения связаны с режимом повышенной готовности.

Напомним, фестиваль "Сны улиц" пройдет в Тюмени с 30 июля по 1 августа. Зрители увидят 10 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Тобольска и Тюмени.

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# Сны улиц , театр

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