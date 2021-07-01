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Тюменецев ждут дождливые выходные

Общество, 10:23 23 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дожди и грозы прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшие выходные, 24 и 25 июля.

Как сообщает метеоцентр Gismeteo, в субботу, 24 июля, в областном центре максимальная температура воздуха днем составит плюс 25 градусов. В течение дня пройдут дожди, возможна гроза. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 15 градусов.

В воскресенье, 25 июля, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Утром осадков не ожидается, а во второй половине дня возможны дождь и гроза. Ночная температура воздуха не превысит 11 градусов.

Начало следующей недели в Тюмени будет прохладным. 26 и 27 июля в дневные часы воздух днем будет прогреваться лишь до плюс 21 градуса. В понедельник осадки маловероятны, а во вторник синоптики прогнозируют кратковременный дождь.

Любовь Голышева

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