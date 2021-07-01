Тюменскому предпринимателю помогли вернуть долг в 12 млн рублей

| Фото: УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

Около 12 млн рублей долга за проделанную работу смог получить тюменский предприниматель после вмешательства в дело судебного пристава, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Тюменское предприятие задолжало бизнесмену деньги за предоставленные по обоюдному договору транспортные услуги. В отношении компании должника было возбуждено исполнительное производство. Также был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств, что и побудило к скорейшим выплатам.

Сумма долга за оказанные услуги по перевозке грузов выплачена в полном объеме.