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В ТИУ открыт набор на программу бакалавриата "Наноматериалы"

Общество, 16:01 25 июля 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Набор на программу бакалавриата "Наноматериалы" стартовал в Тюменском индустриальном университете в этом году. Выпускники этого направления смогут разрабатывать материалы с качественно новыми характеристиками.

Образовательную программу запускает институт промышленных технологий и инжиниринга ТИУ. Студенты направления будут углубленно изучать информатику, аддитивные технологии, 3D-дизайн, материаловедение и микроэлектронику.

Наноматериалы применяются в различных сферах жизни: медицине, физике, быту. Специалисты по созданию наноматериалов участвуют в разработке новой продукции, испытывают опытные образцы, проводят диагностику проблем.

В этом году на направление "Наноматериалы" выделено 30 мест: 19 бюджетных, 3 целевых, 3 по особой квоте и 5 — под обучение на договорной основе.

Подробнее о правилах приема на обучение по программе "Наноматериалы" можно узнать здесь.

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# абитуриенты , ТИУ

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