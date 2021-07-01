В ТИУ открыт набор на программу бакалавриата "Наноматериалы"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Набор на программу бакалавриата "Наноматериалы" стартовал в Тюменском индустриальном университете в этом году. Выпускники этого направления смогут разрабатывать материалы с качественно новыми характеристиками.

Образовательную программу запускает институт промышленных технологий и инжиниринга ТИУ. Студенты направления будут углубленно изучать информатику, аддитивные технологии, 3D-дизайн, материаловедение и микроэлектронику.

Наноматериалы применяются в различных сферах жизни: медицине, физике, быту. Специалисты по созданию наноматериалов участвуют в разработке новой продукции, испытывают опытные образцы, проводят диагностику проблем.

В этом году на направление "Наноматериалы" выделено 30 мест: 19 бюджетных, 3 целевых, 3 по особой квоте и 5 — под обучение на договорной основе.

Подробнее о правилах приема на обучение по программе "Наноматериалы" можно узнать здесь.