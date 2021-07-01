Тюменцам рассказали, где принимают вторсырье

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Актуальную инструкцию о том, какие отходы перерабатывают в Тюменской области и куда можно сдать мусор, получили гости лекции "Переработка мусора от А до Я" в мультицентре "Моя территория".

Как рассказала выпускница школы экологического журналиста Bellona Татьяна Горшенина, на данный момент в регионе для переработки принимают макулатуру, стеклянные банки и бутылки, стеклобой, любую одежду кроме кожзама и болони, алюминиевые банки и пластик с маркировками 1, 2 и 4. Важно, чтобы все вторсырье было тщательно вымыто.

"Кажется, что один человек сможет сделать в Тюмени? Но у каждого есть окружение, которое месяцами может нас не слышать, а через год заинтересоваться и присоединиться", - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью компании "Миротворец" Лев Шмаков. В эту компанию сортированный и чистый мусор можно сдать на утилизацию и даже заработать на вкладе в экологию. Расценки здесь - mirotvorets72.com.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отходы также можно принести в боксы по приему вторичного сырья. Сейчас в городе функционируют 22 таких приемника. Их расположение можно узнать по запросу "ЭкоДвор".

Несмотря на то, что лекция предполагала изучение азов, информация была полезна и тем, кто давно занимается раздельным сбором отходов.

"Для меня было много важной информации, потому что та, которую я знала, оказалась неактуальной для Тюмени. Например, в нашем городе с недавнего времени не перерабатывают пластик с маркировкой 5, а я до сих пор его собираю", - рассказала посетительница лекции.

Ближайшая лекция на тему экологии пройдет на площадке "Точки кипения - Тюмень" 26 июля в 19 часов. Спикером выступит участница проекта "Разработка модели зеленой трансформации региона: ценности, практики, социально-экономические эффекты" Ольга Захарова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Софья Шинькарюк