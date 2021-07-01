Легендарное цирковое шоу Гии Эрадзе "5 континентов" покажут в тюменском цирке

| Фото: Тюменский государственный цирк во ВКонтакте | Фото: Тюменский государственный цирк во ВКонтакте

Новое шоу мирового уровня "5 континентов" представит тюменскому зрителю король манежа Гия Эрадзе с 31 июля по 29 августа.

Оно собрано из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов. Участники проекта завоевали множество международных наград, в буквальном смысле объехали все пять континентов и объединились, чтобы восхищать публику.

Номер "Золотые рыбки" - это морское дно, с рифами, удивительными обитателями, в гармоничную жизнь которого врывается рыбацкий корабль, и с ударами грома разворачивается настоящая драма…

Редкий, невероятно сложный и зрелищный жанр - воздушный полет - под руководством Вилена Головко неоднократно заставит зрителей замереть: трюки без страховки на высоте более 23 м, свободное падение, отвага и высокий профессионализм артистов.

Тюменцам предстоит увидеть еще одну премьеру – уникальный номер с группой дрессированных канадских бизонов под руководством Рустама Газзаева, обладателя Золотой награды самого престижного циркового фестиваля в Монте-Карло. Артист предстанет в образе великого викинга.

120 артистов, более полутора тысяч уникальных костюмов, три часа незабываемого зрелища. Экспрессивные заслуженные артисты РФ, клоунский дуэт Лады и Александра Сарнацких станут проводниками зрителей на протяжении всего спектакля.

История любви знакомых с детства персонажей Мальвины и Пьеро, воздушных гимнастов на ремнях, зазвучит по-новому.

Обладательница титула "Принцесса российского цирка" Татьяна Махортова вращая 40 хула-хупов, балансирует на зеркальном шаре в окружении шести пар балета.

| Фото: Тюменский государственный цирк во ВКонтакте | Фото: Тюменский государственный цирк во ВКонтакте

Цыганский барон и его избранница Алексей и Екатерина Плотниковы в окружении удалых цыган, заводных цыганок и шестерых медведей выезжают на роскошно украшенном фаэтоне. Настоящий праздник страсти и огня – сложнейшая дрессура медведей в сочетании с оригинальной хореографией, а также авторскими трюками: медведи танцуют, ходят на передних лапах, перепрыгивают друг через друга, играют на музыкальных инструментах, даже скачут верхом на коне.

Силовая пара "Шахматы" - победители 10-го телепроекта "Минута славы: юбилейный сезон" на Первом канале, исполнители рекордных трюков - предстанут в образах шахматных королей, чьи подданные разыграют интригующую партию на поле боя. Также, атлеты представляют уникальный номер – групповую акробатику на верблюдах: трюки исполняются на повозке, запряженной параллельно бегущими верблюдами.

Завоевавшие высшие оценки международного жюри, акробаты конного аттракциона "Джигиты - Апачи" с честью представили нашу страну на самом престижном международном цирковом фестивале в Монте-Карло, завоевав Золотую награду. Хрупкие, но такие смелые девушки под руководством Рустама Газзаева с легкостью выполняют "мужские" трюки на бешеной скорости, заряжая зрителей позитивом и адреналином.

Стоимость билетов от 800 до 2000 рублей.

Детям до 3-х лет бесплатно со свидетельством о рождении, с 3-х лет – полный билет.

8(3452)46-16-11; 8-961-206-66-11

https://www.circus-tyumen.ru

https://youtu.be/y5dDNfHMNuk