Трое тюменцев пытались реализовать 1,3 кг мефедрона

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Троих мужчин, обвиняемых в покушении на сбыт более 1,3 кг мефедрона и амфетамина, осудят в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Житель Тюмени создал организованную группу для сбыта запрещенных веществ. В ее состав вошли два его земляка. В январе 2021 года организатор группы через тайник приобрел мефедрон и амфетамин. Часть из них он расфасовал и также через тайники передал сообщникам для сбыта. В течение месяца все участники группы были задержаны. Организатор находился в состоянии наркотического опьянения.

Запрещенные вещества были изъяты из незаконного оборота. Обвиняемые по решению суда заключены под стражу.