Школу иностранных языков "Альбион" в Тюмени закрывают за нарушения антиковидных мер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Деятельность школы иностранных языков "Альбион" в Тюмени приостановили за нарушения антиковидных мер, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ходе рейда выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в условиях обучения и организации питания учащихся. Составлены протоколы об административных нарушениях. Материалы дела направлены в суд.

До решения суда деятельность школы будет приостановлена с 26 июля.