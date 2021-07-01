Школу иностранных языков "Альбион" в Тюмени закрывают за нарушения антиковидных мер
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Деятельность школы иностранных языков "Альбион" в Тюмени приостановили за нарушения антиковидных мер, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В ходе рейда выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в условиях обучения и организации питания учащихся. Составлены протоколы об административных нарушениях. Материалы дела направлены в суд.
До решения суда деятельность школы будет приостановлена с 26 июля.