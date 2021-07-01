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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Школу иностранных языков "Альбион" в Тюмени закрывают за нарушения антиковидных мер

Общество, 15:45 23 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Деятельность школы иностранных языков "Альбион" в Тюмени приостановили за нарушения антиковидных мер, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ходе рейда выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в условиях обучения и организации питания учащихся. Составлены протоколы об административных нарушениях. Материалы дела направлены в суд.

До решения суда деятельность школы будет приостановлена с 26 июля.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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