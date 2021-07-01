В нижнетавдинскую больницу поступили новые аппараты ИВЛ

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Два новых аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) поступили в областную больницу № 15 (Нижнетавдинский район) в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Новая техника – экспертного класса, мобильная, простая в эксплуатации и подходящая для пациентов любого веса и возраста – вплоть до новорожденных младенцев.

"В профессии я 30 лет и могу говорить с полным правом: там, где я погружаю пациента в искусственный сон, должен быть ИВЛ, – отметила анестезиолог-реаниматолог ОБ № 15 Флера Фатыхова. – Причем, в сельской местности наличие такой техники даже более важно".

По ее мнению, возможность организовать круглосуточное присутствие врачей-реаниматологов рядом с "тяжелыми" пациентами – большое преимущество городских больниц. Но в сельских такого штата профильных специалистов просто нет. Например, в нижнетавдинской больнице анестезиолог-реаниматолог один и, даже отправляясь домой после окончания рабочего дня, он остается дежурным. И по звонку немедленно возвращается к пациентам.

"Потому так важно иметь необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, – объяснила Флера Фатыхова. – Пока я спешу в больницу, медсестры подключают пациента к ИВЛ и он дышит искусственно, если не может сам".

Аппаратов ИВЛ в ОБ № 15 теперь шесть. Это количество полностью закрывает необходимую потребность в искусственной вентиляции легких, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.