  • 24 июля 202124.07.2021суббота
  • USD73,7663
    EUR86,8451
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В нижнетавдинскую больницу поступили новые аппараты ИВЛ

Общество, 13:53 24 июля 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Два новых аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) поступили в областную больницу № 15 (Нижнетавдинский район) в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Новая техника – экспертного класса, мобильная, простая в эксплуатации и подходящая для пациентов любого веса и возраста – вплоть до новорожденных младенцев.

"В профессии я 30 лет и могу говорить с полным правом: там, где я погружаю пациента в искусственный сон, должен быть ИВЛ, – отметила анестезиолог-реаниматолог ОБ № 15 Флера Фатыхова. – Причем, в сельской местности наличие такой техники даже более важно".

По ее мнению, возможность организовать круглосуточное присутствие врачей-реаниматологов рядом с "тяжелыми" пациентами – большое преимущество городских больниц. Но в сельских такого штата профильных специалистов просто нет. Например, в нижнетавдинской больнице анестезиолог-реаниматолог один и, даже отправляясь домой после окончания рабочего дня, он остается дежурным. И по звонку немедленно возвращается к пациентам.

"Потому так важно иметь необходимое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, – объяснила Флера Фатыхова. – Пока я спешу в больницу, медсестры подключают пациента к ИВЛ и он дышит искусственно, если не может сам".

Аппаратов ИВЛ в ОБ № 15 теперь шесть. Это количество полностью закрывает необходимую потребность в искусственной вентиляции легких, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ИВЛ , национальные проекты , нацпроект «Здравоохранение»

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:03 24.07.2021Жителя Омутинского района отправили в колонию за пьяную езду
14:38 24.07.2021В Ишиме создадут новые стрит-арты
13:53 24.07.2021В нижнетавдинскую больницу поступили новые аппараты ИВЛ
13:45 24.07.2021Семь человек с COVID-19 скончались в Тюменской области