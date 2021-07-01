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Жителя Омутинского района отправили в колонию за пьяную езду

Общество, 15:03 24 июля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Полгода проведет в колонии-поселении житель Омутинского района за неоднократную пьяную езду. На два года и восемь месяцев ему запрещено садиться за руль, чсообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 17 января водитель ВАЗ 21103 в состоянии опьянения при движении задним ходом на парковке возле магазина в с. Омутинское столкнулся с Kia Rio.

От водителя исходил запах алкоголя. Проведенное освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

В июне 2020 года мужчина уже был осужден за пьяное вождение к 200 часам обязательных работ и лишен водительских прав на полтора года, но выводов он не сделал.

Суд назначил ему шесть месяцев колонии-поселения, а также на два года и восемь месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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# Омутинский район , пьяная езда , суд , уголовное дело

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