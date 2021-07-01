Жителя Омутинского района отправили в колонию за пьяную езду

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Полгода проведет в колонии-поселении житель Омутинского района за неоднократную пьяную езду. На два года и восемь месяцев ему запрещено садиться за руль, чсообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 17 января водитель ВАЗ 21103 в состоянии опьянения при движении задним ходом на парковке возле магазина в с. Омутинское столкнулся с Kia Rio.

От водителя исходил запах алкоголя. Проведенное освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

В июне 2020 года мужчина уже был осужден за пьяное вождение к 200 часам обязательных работ и лишен водительских прав на полтора года, но выводов он не сделал.

Суд назначил ему шесть месяцев колонии-поселения, а также на два года и восемь месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.