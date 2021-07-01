Житель Исетского района осужден за ДТП с пострадавшим

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

За ДТП с пострадавшим житель Исетского района полгода будет ограничен в свободе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего водителя из Исетского.

Как следует из материалов дела, 21 февраля молодой человек на Hyundai Solaris потерял управление и выехал на встречную полосу.

Там его автомобиль столкнулся с Hyundai ix35. В результате пассажирке встречного автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил ему шесть месяцев ограничения свободы. В течение этого срока осужденному нельзя выезжать за пределы района, менять место жительства без согласия инспекции. Ему предстоит раз в месяц являться на регистрацию.