Житель Исетского района осужден за ДТП с пострадавшим
За ДТП с пострадавшим житель Исетского района полгода будет ограничен в свободе, сообщает прокуратура Тюменской области.
Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего водителя из Исетского.
Как следует из материалов дела, 21 февраля молодой человек на Hyundai Solaris потерял управление и выехал на встречную полосу.
Там его автомобиль столкнулся с Hyundai ix35. В результате пассажирке встречного автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью.
Суд назначил ему шесть месяцев ограничения свободы. В течение этого срока осужденному нельзя выезжать за пределы района, менять место жительства без согласия инспекции. Ему предстоит раз в месяц являться на регистрацию.