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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Селянина с гашишным маслом задержали полицейские в Казанском районе

Происшествия, 13:42 24 июля 2021

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали оперативники в Тюменской области. В рамках профилактического мероприятия "Мак" полиция получила информацию о том, житель д. Малые Ярки изготавливает наркотические средства, сообщает региональное УМВД.

Для проверки информации полицейские Казанского района задержали 36-летнего мужчину. В результате обыска у подозреваемого в присутствии понятых изъято почти 210 граммов гашишного масла и более 36 граммов марихуаны. Задержанный рассказал правоохранителям, что изготовил наркотик исключительно для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

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# наркотики , уголовное дело

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