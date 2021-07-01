Селянина с гашишным маслом задержали полицейские в Казанском районе

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали оперативники в Тюменской области. В рамках профилактического мероприятия "Мак" полиция получила информацию о том, житель д. Малые Ярки изготавливает наркотические средства, сообщает региональное УМВД.

Для проверки информации полицейские Казанского района задержали 36-летнего мужчину. В результате обыска у подозреваемого в присутствии понятых изъято почти 210 граммов гашишного масла и более 36 граммов марихуаны. Задержанный рассказал правоохранителям, что изготовил наркотик исключительно для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Максимальная санкция статьи – 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.