Мастер-класс "Попилили" состоится в Тобольске

| Фото: Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте

Мастер-класс "Попилили" по созданию эксклюзивного сувенира из дерева пройдет в Тюремном замке Тобольска 25 июля с 16 до 18 часов.

На мероприятие ждут гостей от 12 лет и старше.

"Мастера-выпиловщики создают замечательные узоры и рисунки на дереве, а также изготавливают художественно оформленные изделия, украшающие быт. Выпиливание лобзиком развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и прививает трудовые навыки владения многими инструментами", — отметили организаторы.

В Тобольском музее-заповеднике изданию "Тюменская область сегодня" пояснили, что участникам не нужно ничего приносить с собой — все материалы предоставят сотрудники музея.