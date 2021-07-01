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Мастер-класс "Попилили" состоится в Тобольске

Общество, 09:42 25 июля 2021

Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте

Мастер-класс "Попилили" по созданию эксклюзивного сувенира из дерева пройдет в Тюремном замке Тобольска 25 июля с 16 до 18 часов.

На мероприятие ждут гостей от 12 лет и старше.

"Мастера-выпиловщики создают замечательные узоры и рисунки на дереве, а также изготавливают художественно оформленные изделия, украшающие быт. Выпиливание лобзиком развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и прививает трудовые навыки владения многими инструментами", — отметили организаторы.

В Тобольском музее-заповеднике изданию "Тюменская область сегодня" пояснили, что участникам не нужно ничего приносить с собой — все материалы предоставят сотрудники музея.

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# мастер-класс , Тобольск

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