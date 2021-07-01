Тюменка проявила себя на форуме "Алтай. Территория развития - 2021".

| Фото: moi-portal.ru | Фото: moi-portal.ru

Тюменка Ксения Трохина - менеджер мультицентра "Моя территория" - вошла в топ-50 лучших участников форума "Алтай. Территория развития - 2021".

"Это был первый мой первый форум, поэтому впечатлений много, и они положительные. Попасть в список самых активных участников мне, наверное, помог опыт из моей деятельности в Общественной молодежной палате при Тюменской областной думе. Мне удалось применить свои знания на различных практикумах во время форума", — поделилась девушка.

В практикуме "Первые шаги в проектной деятельности" она получила много полезной информации: как избежать ошибок при заполнении проектной заявки, что нужно предпринять для успешной реализации проекта, как проводить публичные выступления и не только, пишет "АиФ - Западная Сибирь".