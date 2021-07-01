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Распознавать рак на ранних стадиях учат медиков Тюменcкой области

Общество, 14:39 25 июля 2021

Областная больница №15 | Фото: Областная больница №15

Проект по обучению специалистов первичного звена медучреждений распознавать онкозаболевания на ранней стадии реализует "Медицинский город" в Тюменской области.

Это одно из ключевых направлений национальной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая реализуется в регионе.

"В кабинетах "Медицинского города" специалисты ФАПов, поликлиник работают совместно с онкологами: проводят осмотр кожи и наружных органов, головы и шеи, молочных желёз на наличие образований", - рассказал руководитель организационно методической службы МКМЦ Тимур Гайсин.

По направлению своего медучреждения, специалист обучается неделю, после чего получает специальный сертификат о владении основными практическими аспектами раннего выявления онкозаболеваний. Полученные навыки он применяет, возвратившись на свое рабочее место.

"Побывав у нас, - отметил Тимур Гайсин, - они будут знать, как реально выглядят те образования, с которыми человека нужно обязательно направить в "Медицинский город" или в центры амбулаторной онкологической помощи в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Голышманово".

Несколькими годами ранее, недельное обучение на базе Медгорода проходили и специалисты диагностического профиля. В 2018 году обучение-практику проходили специалисты рентген, ультразвуковой и эндоскопической диагностики.

Сейчас акцент образовательной программы сделан на работе тех, кто проводит первичную диагностику, тех, кто чаще и раньше других специалистов медицинской системы встречается с пациентом - фельдшеров ФАПов, фельдшеров первичного звена, поликлиник.

Такая работа позволит врачам раньше выявлять грозный недуг, а значит, увеличит шансы на выздоровление пациентов. С начала 2021 года обучение на базе "Медицинского города" прошло уже два десятка специалистов, сообщает учреждение.

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# Медицинский город , онкология

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