В Тюменской области 64 водителя в выходные дни сели пьяными за руль

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

64 водителя в состоянии опьянения отстранены от управления транспортом в Тюменской области в выходные дни, 24 и 25 июля. Сотрудники ГИБДД провели точечные рейды во всех городах и районах региона, направленные на предупреждение пьяного вождения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В Тюмени в июле проведены четыре сплошных проверки водителей на трезвость, они проходили по субботам в центре города, на различных участках улиц Республики и Ленина. Мероприятия вызвали большой общественный резонанс. Большинство тюменцев положительно оценивают проведение проверок, учитывая аварийность с участием водителей в состоянии опьянения и необходимость предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

"Мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков, будут продолжены, – отметил врио начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер. - В сельских районах они будут проходить в рамках контроля за движением ежедневно. В городах, где зафиксировано увеличение "пьяной" аварийности, пройдут дополнительные мероприятия, в том числе с увеличением нарядов ДПС".