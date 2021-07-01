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Россия заняла второе место по дешевизне бензина

Общество, 16:09 26 июля 2021

rskrf.ru | Фото: rskrf.ru

Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы. По доступности бензина для населения Россия расположилась в середине рейтинга, свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг.

"Россия заняла в рейтинге 16 место между Италией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина", - говорится в исследовании.

По этому показателю Россия опередила своих соседей - Казахстан, Украину, Белоруссию, а также многие другие страны Восточной Европы. Первое место в рейтинге занял Люксембург - его жители могут купить 2,6 тыс. литров бензина на свою среднюю зарплату. Всего в рейтинг вошли 32 страны.

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