  • 2 августа 20212.08.2021понедельник
  • В Тюмени 23..25 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор поздравил воинов-десантников и ветеранов с Днем ВДВ

Губернатор, 08:52 02 августа 2021

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив)

"Крылатая пехота" всегда отличалась беззаветным мужеством, высоким профессиональным мастерством и верностью долгу по защите Отечества. Воины в голубых беретах по праву считаются элитой армии. Девиз десантников "Никто, кроме нас!" подчеркивает готовность преодолевать любые трудности, идти вперед и побеждать!

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя воинов-десантников и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ.

По словам главы региона, воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю России. Сегодня это высокотехнологичные подразделения, оснащенные передовым вооружением и боевой техникой, использующие в своей повседневной служебной деятельности роботизированные системы и комплексы, позволяющие поддерживать высокую мобильность и боевую готовность.

"Особо отмечу важную роль ветеранов воздушно-десантных войск в общественной жизни области, участие в социально значимых проектах и программах по духовно-нравственному, патриотическому и физическому воспитанию молодого поколения тюменцев. Уважаемые друзья, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, чистого и мирного неба над головой!", - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , День ВДВ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:52 02.08.2021Александр Моор поздравил воинов-десантников и ветеранов с Днем ВДВ
09:15 01.08.2021Александр Моор поблагодарил железнодорожников за ударный труд, мастерство и преданность делу
09:04 31.07.2021Александр Моор: в Тюмени живут трудолюбивые и талантливые люди с твёрдым сибирским характером
12:41 30.07.2021Александр Моор - в лидерах рейтинга губернаторов по интернет-коммуникациям