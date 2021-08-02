Александр Моор поздравил воинов-десантников и ветеранов с Днем ВДВ

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте (архив)

"Крылатая пехота" всегда отличалась беззаветным мужеством, высоким профессиональным мастерством и верностью долгу по защите Отечества. Воины в голубых беретах по праву считаются элитой армии. Девиз десантников "Никто, кроме нас!" подчеркивает готовность преодолевать любые трудности, идти вперед и побеждать!

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя воинов-десантников и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ.

По словам главы региона, воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю России. Сегодня это высокотехнологичные подразделения, оснащенные передовым вооружением и боевой техникой, использующие в своей повседневной служебной деятельности роботизированные системы и комплексы, позволяющие поддерживать высокую мобильность и боевую готовность.

"Особо отмечу важную роль ветеранов воздушно-десантных войск в общественной жизни области, участие в социально значимых проектах и программах по духовно-нравственному, патриотическому и физическому воспитанию молодого поколения тюменцев. Уважаемые друзья, желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, чистого и мирного неба над головой!", - сказал Александр Моор.