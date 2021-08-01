Александр Моор поблагодарил железнодорожников за ударный труд, мастерство и преданность делу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День железнодорожника стал поистине всенародным праздником. Железная дорога долгие годы во многом определяет темп и качество жизни нашей страны. Невозможно представить развитие экономической и социальной сферы без этого вида транспорта.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя тружеников и ветеранов стальных магистралей региона с профессиональным праздником.

По словам главы области, почти полтора века действует железная дорога в Тюменском регионе. Каждый год увеличиваются объёмы перевозок пассажиров и грузов. Но высокая ответственность, дисциплина, профессионализм, слаженность всех подразделений и служб позволяет коллективу железнодорожников преодолевать трудности и успешно реализовывать все планы. Радует, что в первом полугодии этого очень непростого из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, года грузооборот в Тюменском регионе Свердловской железной дороги достиг 20-летнего максимума.

"Благодарю весь коллектив железнодорожников за ударный труд, мастерство, самоотверженность и преданность делу. Спасибо ветеранам-железнодорожникам, передавшим лучшие традиции молодому поколению. Спасибо и действующим сотрудникам РЖД, достойно продолжившим служение этому важному делу. Желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов!", - сказал Александр Моор.