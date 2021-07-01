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ФК "Тюмень" подписал контракт с Артемом Третьяковым

Спорт, 18:31 27 июля 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" подписал контракт с 27-летним игроком Артемом Третьяковым, сообщает пресс-служба клуба.

Новичок команды может сыграть в полузащите и нападении. В детстве его тренировал нынешний руководитель Центра подготовки спортивного резерва ФК "Тюмень" Александр Русаков. Дебют во взрослом футболе произошел в составе черно-белых – в первом матче он пять лет назад в составе "Тюмени" сыграл в ФНЛ на выезде против московского "Динамо".

Потом в карьере Третьякова был краснодарский "Афипс" и омский "Иртыш". Всего в ФНЛ сыграл 27 матчей. Забитыми мячами в них не отметился.

Выступать за "Тюмень" Артем Третьяков будет под двенадцатым номером.

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# ФК Тюмень , футбол

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