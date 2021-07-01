В Заводоуковске задержали водителя со спайсом

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителя Renault остановили госавтоинспекторы для проверки документов в Заводоуковске. При нем оказался сверток с порошкообразным веществом, сообщает региональное УМВД.

"За рулем находился ранее судимый местный житель 1985 г. р. При разговоре с полицейскими мужчина вел себя подозрительно, путался в собственных словах, противоречиво отвечал на вопросы. Было принято решение о проведении досмотра и в присутствии понятых сотрудники обнаружили и изъяли у автолюбителя сверток с порошком", - рассказали в полиции.

Экспертиза установила, что в свертке находилось наркотическое вещество "спайс" массой 0,56 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических веществ". Фигурант отпущен под подписку о невыезде.