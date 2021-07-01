Тюменцы могут выиграть билет на праздничный концерт в филармонии

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Розыгрыш одного пригласительного билета на две персоны на праздничный концерт "Тюменский филармонический оркестр – любимому городу!" объявила филармония.

Концерт начнется 31 июля в 18 часов. Для участия в розыгрыше необходимо: быть подписчиком группы Тюменской филармонии; сделать репост этого сообщения к себе на стену и закрепить до окончания розыгрыша, сообщает ТКТО.

Итоги подведут с помощью генератора случайных чисел 30 июля в 16 часов.

Добавим, музыканты исполнят произведения Чайковского, Дворжака, Дунаевского, Свиридова, Кальмана, Брамса, Хачатуряна и другие. Дирижер – Владимир Добровольский.