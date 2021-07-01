Тюменцам предлагают повлиять на театральную жизнь в городе

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Каких спектаклей не хватает Тюмени и движется ли местная театральная сцена вровень с театрами Москвы и Петербурга, интересуются у тюменцев. Анкету об удовлетворенности театральной жизнью в городе запустил молодежно-театральный центр "Космос". Почему важны такие опросы и как балансировать между запросами зрителей и запуском новых театральных форматов в Тюмени, рассказала руководитель "Космоса" Александрина Шаклеева.

"Нам действительно важно понимать потребности аудитории: мы хотим найти точки пересечения с ней. Есть наши интересы как центра, развивающего актуальные театральные направления в Тюмени, а есть интересы зрителей. И мы всегда готовы к ним прислушаться, например, выбрать интересные для аудитории темы и найти способы их художественного осмысления в тех формах, которыми занимаемся мы", — поделилась Александрина Шаклеева.

От запросов тюменской аудитории часто зависит то, как формируется образовательная программа МТЦ "Космос" на год: какие темы и какими спикерами освещаются. Влияет это и на приоритетные направления поддержки конкурса творческих проектов "Цех", заявки на который принимаются до 8 августа.

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

"В этом году наиболее интересными для нас являются цифровые спектакли, спектакли по современной драматургии, под которой мы понимаем пьесы, написанные после 2015 года, спектакли для подростков и спектакли для одного зрителя. Последнее направление появилось благодаря опросу, который мы проводили в холле МТЦ "Космос" в 2020 году. Тогда спектакли для одного зрителя победили как наиболее интересное публике направление. И уже в августе мы проведем лабораторию спектаклей для одного зрителя, чтоб стимулировать развитие этого жанра в Тюмени", — говорит Александрина.

Таким образом, мнение зрителей влияет и на репертуар, и на проектную линейку. При этом не вынуждает местное театральное сообщество коренным образом менять вектор деятельности, скорее, побуждает искать новые способы коммуникации со зрителями.

"Мы стали регулярно проводить лекции от ведущих театральных деятелей страны, стали выходить за пределы "Космоса" и сотрудничать с другими площадками. Привозим гастроли и берем в свой прокат спектакли, созданные в других городах. Например, спектакль-книгу "Общее место" могли этим летом посмотреть зрители в Москве и Санкт-Петербурге, а еще до сентября он идет в Тюмени", — поясняет руководитель МТЦ "Космос" Александрина Шаклеева.

Бывает, что спектакли остаются в репертуаре надолго, потому что имеют зрительский успех. Так случилось со спектаклем Данила Чащина "Тюмень. Остаться Нельзя Валить. Но неуспех у зрителей — это не повод закрывать спектакль, считает Александрина Шаклеева. Это повод искать новые пути взаимодействия с аудиторией, находить тех, кому интересны живой театральный процесс, эксперимент и прямое общение.

Влада Нерадовская