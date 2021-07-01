Почти 17 тысяч нарушений закона пресекли тюменские прокуроры за полгода
16 тыс. 929 нарушений закона пресекли сотрудники региональной прокуратуры за первое полугодие 2021 года.
Для их устранения внесли 2 тыс. 588 протестов, 3 тыс. 739 представлений, в суды направили 3 тыс. 253 иска, объявили 961 предостережение. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 3 тыс. 380 лиц, к административной – 1 тыс. 226. По материалам прокуратуры возбуждено 117 уголовных дел, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В результате работы по защите прав граждан в сфере оплаты труда погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 145 млн рублей.
"Проведенными проверками были вскрыты многочисленные нарушения закона в деятельности организаций, предоставляющих социальные услуги, осуществляющих ресоциализацию нарко- и алкозависимых. Выявлены случаи нелегального осуществления такой деятельности физическими лицами", - отметили в прокуратуре.
В регионе отмечается увеличение числа объектов долевого строительства жилья, по которым перенесены сроки ввода в эксплуатацию, а также продлены выданные застройщикам разрешения на их возведение. В этой связи контроль за строительством каждого такого многоквартирного дома будет продолжен.
Прокурорами принимались меры по защите прав несовершеннолетних, для этого внесено более 2,1 тыс. актов реагирования.
Продолжалась работа в сфере противодействия коррупции, реализации национальных проектов, защиты прав предпринимателей, охраны окружающей среды и природопользования.
Последовательное выполнение мероприятий по противодействию преступности позволили снизить число совершенных преступлений на 4%, с 12 тыс. 725 до 12 тыс. 211.