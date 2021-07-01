На один мандат в Тюменскую областную думу претендуют 7 кандидатов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс на выборах в Тюменскую областную думу в среднем составляет 7 человек на 1 депутатский мандат. Свои кандидатуры выдвинули 357 человек, из них 256 человек - по партийным спискам, 101 – по 24 одномандатным округам.

"По итогам выдвижения мы говорим, что 256 кандидатов баллотируются по партийным спискам. Это по 10 человек на каждый из 24 депутатских мандатов. 101 кандидат баллотируется по одномандатным избирательным округам, это примерно четыре претендента на один мандат. Это большое количество желающих", - пояснили в облизбиркоме.

Среди претендентов -11 самовыдвиженцев. Также в списках представители восьми политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - патриоты - за правду", "Партия Роста", "Коммунисты России", "Партия пенсионеров за социальную справедливость", "Новые люди". Процесс выдвижения кандидатов в депутаты Тюменской областной думы закончился. Регистрация завершится к вечеру 28 июля.

Директор центра избирательного права Тюменского государственного университета Людмила Рагозина отметила, что конкуренция кандидатов, участвующих в выборах федерального и регионального уровней, приемлемая. Она ведется на добровольной основе и обусловлена критериями свободы выборов и равенства пассивного избирательного права.

"Все кандидаты наделены равными правами, несут равные обязанности и подчиняются равным ограничениям, установленным законодательством для участников избирательного процесса на всех его стадиях. Осуществлять необходимые избирательные действия, связанные с выдвижением в качестве кандидата в депутаты в органы государственной власти, может любой гражданин Российской Федерации", - подчеркнула она.

Выборы в областной парламент состоятся осенью, голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Также жители региона будут выбирать депутатов Госдумы в двух одномандатных округах - № 185 Тюменский и № 186 и Заводоуковский. Кроме того, в регионе пройдут 40 выборных кампаний муниципального уровня.

Комментируя процесс выдвижения кандидатов, Рагозина уточнила, что и избирательные объединения, и самовыдвиженцы проявляют себя в рамках установленного избирательного законодательства. На всех стадиях избирательного процесса они действуют исключительно в соответствии с законом.

"Тюменская область на фоне других субъектов Российской Федерации, также проводящих в настоящее время избирательную кампанию, выглядит достойно, основательно и убедительно. В частности, в регионе наблюдается здоровая конкуренция среди кандидатов и зарегистрированных избирательных объединений", - добавила Людмила Рагозина.

Отметим, что в России помимо федеральных выборов, состоятся выборы и в 39 региональных парламентов. Конкурс на региональном уровне также очень высокий. Выдвинулось больше 14 тыс. кандидатов.

Любовь Голышева