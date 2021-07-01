В Тюмени парень и девушка осуждены на восемь лет за сбыт наркотиков

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Двоих человек, виновных в покушение на сбыт наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В феврале этого года патруль ППС обратил внимание на парня с девушкой, которые при виде их занервничали. При проверке выяснилось, что у 20-летней девушки в рюкзаке, а у ее спутника в кармане находились свертки с наркотиками. Они делали закладки. Запрещенные вещества нашли и в арендованной квартире 26-летнего молодого человека. Из незаконного оборота было изъято более 730 гр наркотических средств.

Суд назначил подсудимому 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его подруге - восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.