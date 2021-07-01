  • 28 июля 202128.07.2021среда
  • USD73,8471
    EUR86,9919
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени парень и девушка осуждены на восемь лет за сбыт наркотиков

Происшествия, 18:55 27 июля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Двоих человек, виновных в покушение на сбыт наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В феврале этого года патруль ППС обратил внимание на парня с девушкой, которые при виде их занервничали. При проверке выяснилось, что у 20-летней девушки в рюкзаке, а у ее спутника в кармане находились свертки с наркотиками. Они делали закладки. Запрещенные вещества нашли и в арендованной квартире 26-летнего молодого человека. Из незаконного оборота было изъято более 730 гр наркотических средств.

Суд назначил подсудимому 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его подруге - восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:55 27.07.2021В Тюмени парень и девушка осуждены на восемь лет за сбыт наркотиков
18:22 27.07.2021В Заводоуковске задержали водителя со спайсом
17:23 27.07.2021Тюменца в четвертый раз осудили за пьяную езду
15:38 27.07.2021Житель Аромашевского района зарезал приятеля во время пьяной ссоры