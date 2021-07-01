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В Тюмени на ул. Ямской у уличного торговца изъяли 144 кг овощей и фруктов

Общество, 17:47 27 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

144 кг овощей и фруктов изъято в ходе рейда у уличного торговца по ул. Ямская, 116. Всего с 19 по 25 июля с импровизированных прилавков конфисковано 568 кг продукции, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени.

Протоколы составлены на продавцов, торгующих у домов № 68а по ул. Червишевский тракт, № 116; Мельникайте, 77; Ямской, 90 и Уездной, 94. У дома № 64 по улице Мельникайте инспекторы изъяли почти 134 кг овощей и фруктов.

"Как правило, такая продукция без документов считается потенциально опасной, ведь она не имеет маркировки, содержащей сведения об изготовителе и происхождении, сроках годности, подтверждающих качество и безопасность. Протоколы составляют как на продавцов плодоовощной продукции, так и промышленных товаров". - отметили участники рейда.

Арестованные фрукты и овощи подлежат утилизации.

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# овощи , уличная торговля

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