Тюменцам напоминают, как уберечь детей от дорожных происшествий во дворах

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Летом на тюменских дорогах кратно увеличилось число дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Одной из опасных зон остаются дворы. Несмотря на минимальные скорости движения транспорта во дворах, избежать дорожных инцидентов, в которые попадают несовершеннолетние, не удается.

Самые частые случаи, когда ребенок внезапно выбегает из-за припаркованного автомобиля и водитель не успевает среагировать. По мнению временно исполняющего обязанности начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрея Миллера, существенная доля ответственности за безопасность детей на дорогах лежит на взрослых — родителях и водителях. Первые должны регулярно напоминать своим детям о безопасном поведении во дворе и на дорогах, вторые максимально внимательно оценивать обстановку во время движения.

"Дети в силу своего возраста не до конца осознают все опасности, ребенок может заиграться и выбежать из-за автомобиля. Хорошо, что из-за того, что скорость транспорта минимальная, тяжесть последствий для ребенка не такая большая", — отмечает Андрей Миллер.

О конкретных правилах для водителей, которые помогут избежать несчастных случаев во дворах, рассказал руководитель центра защитного вождения Дмитрий Сбитнев:

"Множество ошибок совершают как водители, так и пешеходы. У водителей эти ошибки связаны в основном со скоростным режимом. Во дворах разрешена скорость двадцать километров в час, время реакции водителя составляет до двух секунд от обнаружения опасности до нажатия педали тормоза. При скорости двадцать километров в час это одиннадцать метров пути. Пешеходу, чтобы остановиться, нужно сделать два шага, если он бежит, то это уже до пяти шагов".

Водителям, которые заезжают во дворы, стоит снижать скорость транспорта до скорости пешехода, это три–пять километров в час. Это позволит наблюдать за каждым углом каждой машины. Рекомендуется минимально двигаться задним ходом, не пользоваться во время маневров телефонами и другими гаджетами, убавлять в автомобиле музыку и открывать окно, чтобы слышать, что происходит вокруг.

Врио начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер считает, что с точки зрения дорожной безопасности условия для детей лучше во дворах недавно построенных микрорайонов.

"В новых дворах есть заборы, которые исключают выход пешехода в некоторых местах, например с площадки. Дети и взрослые находятся в определенном месте, это уже не просто какое-то хаотичное движение", — рассказал он.

Заместитель главы города Тюмени Петр Вагин прокомментировал, как обстоят дела с дорожной безопасностью в более старых тюменских дворах.

"В наших управах действуют комиссии по безопасности дорожного движения, каждый случай, где есть пострадавшие либо есть какая-то потенциальная опасность для детей, рассматривается на этих комиссиях и принимаются необходимые меры, проводятся профилактические мероприятия, которые позволят этого всего избежать", — рассказал Петр Вагин.

С начала года на дорогах региона, по сведениям Госавтоинспекции Тюменской области, произошло 194 ДТП с участием детей. Два ребенка погибли и 230 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Большая часть ДТП произошла в Тюмени.

Влада Нерадовская