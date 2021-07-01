Школьные советники по воспитанию из Заводоуковска прошли обучение в "Артеке"

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Трое советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями из Заводоуковского городского округа прошли обучение в Артеке.

Они повысили свою квалификацию по дополнительной профессиональной программе "Вос питательная деятельность в общеобразовательной организации", сообщает администрация муниципалитета.

Педагоги городских школ № 1, № 4 и Бигилинской школы встречались с представителями современной медиасферы, перенимали опыт специалистов "Артека", участвуя в играх и музыкальных конкурсах.

Заключительным мероприятием сессии стала презентация обновленных программ воспитания. В них включили новые интересные формы работы со школьниками в образовательной организации.