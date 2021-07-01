Школьные советники по воспитанию из Заводоуковска прошли обучение в "Артеке"
Трое советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями из Заводоуковского городского округа прошли обучение в Артеке.
Они повысили свою квалификацию по дополнительной профессиональной программе "Вос питательная деятельность в общеобразовательной организации", сообщает администрация муниципалитета.
Педагоги городских школ № 1, № 4 и Бигилинской школы встречались с представителями современной медиасферы, перенимали опыт специалистов "Артека", участвуя в играх и музыкальных конкурсах.
Заключительным мероприятием сессии стала презентация обновленных программ воспитания. В них включили новые интересные формы работы со школьниками в образовательной организации.