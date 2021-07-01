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В Тобольске фестиваль "Уха-царица" пройдет с 7 по 15 августа на нескольких площадках

Общество, 13:15 28 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гастрономический фестиваль "Уха-царица" пройдет в Тобольске с 7 по 15 августа на нескольких площадках. Ранее предполагалось, что мероприятие состоится в один день. Коррективы внесены в связи с изменения в постановление правительства Тюменской области № 120 о введении режима повышенной готовности.

Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем Instagram.

"Мы полностью пересмотрели формат проведения мероприятий, потому что сейчас мы живем, строго соблюдая все необходимые ограничения. Целая неделя будет посвящена традиционному для Тобольска мероприятию. Это для нас возможность совершенствовать туристический сервис, создавать конкурентоспособную среду в общепите и развивать экологические гостевые направления", - уверен он.

Организаторы фестиваля проведут конкурсы рестораторов и рыболовов. Пройдут Бардовский пикник, экоацкии и катание на SUP-бордах. Будут работать тематические интерактивы и мастер-классы.

Анжела Лебедева

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# Максим Афанасьев , Тобольск , Уха-царица , фестиваль

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