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В Тюмени по решению суда приостановлена работа 16 предприятий торговли и общепита

Общество, 13:04 28 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Деятельность 16 предприятий торговли, общественного питания, предоставления услуг приостановлена по решениям районных судов в июле 2021 г, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

89 административных дел за нарушения антиковидных мер возбуждено в июле по итогам проверок объектов торговли и общественного питания. Среди нарушений - отсутствие дезинфицирующих средств, входного фильтра, запаса масок и контроля за их ношением.

Составлено 23 протокола о временном запрете деятельности, из них за последнюю неделю - 33 протокола об административном правонарушении, 7 протоколов о временном запрете деятельности до вступления в законную силу решения суда. Всего в июле проверено 260 объектов, за последнюю неделю - 37 объектов, на 17 выявлены нарушения.

Напомним, обследования проводятся в рамках межведомственного взаимодействия с департаментом потребительского рынка и туризма при участии правоохранительных органов.

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# масочный режим , проверки , Роспотребнадзор

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