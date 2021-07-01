В Тюмени по решению суда приостановлена работа 16 предприятий торговли и общепита

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Деятельность 16 предприятий торговли, общественного питания, предоставления услуг приостановлена по решениям районных судов в июле 2021 г, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

89 административных дел за нарушения антиковидных мер возбуждено в июле по итогам проверок объектов торговли и общественного питания. Среди нарушений - отсутствие дезинфицирующих средств, входного фильтра, запаса масок и контроля за их ношением.

Составлено 23 протокола о временном запрете деятельности, из них за последнюю неделю - 33 протокола об административном правонарушении, 7 протоколов о временном запрете деятельности до вступления в законную силу решения суда. Всего в июле проверено 260 объектов, за последнюю неделю - 37 объектов, на 17 выявлены нарушения.

Напомним, обследования проводятся в рамках межведомственного взаимодействия с департаментом потребительского рынка и туризма при участии правоохранительных органов.