  • 28 июля 202128.07.2021среда
  • USD73,8471
    EUR86,9919
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени любителя пьяной езды отправили в колонию строгого режима

Происшествия, 13:36 28 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменец, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за пьяную езду, получил реальный срок, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

В марте и апреле мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения, ранее он уже был оштрафован за пьяную езду на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на год и семь месяцев.

Кроме того, как следует из материалов дела, он совершил преступления в период непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого преступления.

По совокупности преступлений подсудимому назначено лишение свободы на два года и один месяц в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он почти на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пьяная езда , суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:36 28.07.2021В Тюмени любителя пьяной езды отправили в колонию строгого режима
12:34 28.07.2021Пьяный водитель уехал с места ДТП в Тюменском районе
11:15 28.07.2021Прокуратура и полиция организовали в Тюмени проверку по факту избиения девушек
11:04 28.07.2021В Тюменской области продолжает действовать один лесной пожар