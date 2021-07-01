В Тюмени любителя пьяной езды отправили в колонию строгого режима

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменец, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за пьяную езду, получил реальный срок, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

В марте и апреле мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения, ранее он уже был оштрафован за пьяную езду на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на год и семь месяцев.

Кроме того, как следует из материалов дела, он совершил преступления в период непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого преступления.

По совокупности преступлений подсудимому назначено лишение свободы на два года и один месяц в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он почти на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.