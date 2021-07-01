В музее Словцова расскажут о крепостных художниках
Эксклюзивная тематическая экскурсия "Несвободные творцы" состоится в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) 30 июля, начало в 19 часов. Встреча будет посвящена крепостным художникам, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.
В 2021 году исполнилось 160 лет с отмены крепостного права в России. Участники встречи поговорят о тех людях, которые, даже не имея личной свободы и права распоряжаться собственной жизнью, вошли в историю русского искусства. Экскурсия пройдет в рамках выставки "Шедевры художественной коллекции".
Стоимость экскурсии - 100 рублей, дополнительно за 200 рублей приобретается билет на выставку. Льготным категориям граждан оплачивать билет на выставку не требуется.
Для посетителей 6+.