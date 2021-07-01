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В музее Словцова расскажут о крепостных художниках

Общество, 08:50 29 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эксклюзивная тематическая экскурсия "Несвободные творцы" состоится в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) 30 июля, начало в 19 часов. Встреча будет посвящена крепостным художникам, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В 2021 году исполнилось 160 лет с отмены крепостного права в России. Участники встречи поговорят о тех людях, которые, даже не имея личной свободы и права распоряжаться собственной жизнью, вошли в историю русского искусства. Экскурсия пройдет в рамках выставки "Шедевры художественной коллекции".

Стоимость экскурсии - 100 рублей, дополнительно за 200 рублей приобретается билет на выставку. Льготным категориям граждан оплачивать билет на выставку не требуется.

Для посетителей 6+.

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# музей , экскурсия

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