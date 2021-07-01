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Новую спортплощадку в Ишиме построят к сентябрю 2021 года

Общество, 13:03 31 июля 2021

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Работы по благоустройству спортивной площадки на ул. Ершова, 97 в Ишиме начались. Подрядчик зан6ят подготовительными работами по планировке территории, сообщает администрация города.

Согласно проекту строительства, на спортплощадке предусмотрена зона для занятий воркаутом.

"Футбольное поле строители отремонтируют, установят новые ворота, обустроят беговые дорожки по периметру, возведут 3D-ограждение", - рассказали в администрации.

Спортивную площадку сдадут в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Объект возводят в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда".

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# Ишим , национальный проект Комфортная среда , спортивная площадка

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