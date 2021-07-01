В Тюменской области выплатили 16 млн рублей пострадавшим от пожара в СНТ "Солнышко"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 заявлений от владельцев дач в СНТ "Солнышко" Тюменского района получили положительные решения. Им направлена компенсация за сгоревший дом и участок. Общая сумма выплат составила 16 млн 200 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Напомним, 18 мая в результате ландшафтного пожара сгорели 25 домов дачников. Губернатор Александр Моор принял решение о выделении финансовой помощи гражданам, у которых пострадало имущество. Перечисления на счета начались с 26 мая.

СНТ "Солнышко" находится на территории Винзилинского сельского поселения. Большую помощь погорельцам в разборе завалов, наведении порядка на участках оказали волонтеры.

По словам главы поселения Елены Осиповой, на сегодня одна семья уже возвела коробку дома, вставила окна, двери, укладывает пол.

"Это семья, которая не имела другого жилья. Была прописана в доме 100 квадратов, который полностью сгорел во время ландшафтного пожара. Они получили более пяти миллионов рублей компенсации и сразу же начали строить новое жилье. Сами пока живут в вагончике рядом", - рассказала она.

Дачники, имеющие другое жилье, получили по 1 млн рублей и тоже приступили к строительству. Как заметила Елена Осипова, администрация Тюменского района выступила с ходатайством к местным заводам, которые предоставили погорельцам строительные материалы со скидкой до 30%. Предприниматели подарили им более 60 сертификатов на покупку разных плодово-ягодных культур. А птицефабрики, действующие на территории муниципалитета, выдали более 220 бессрочных сертификатов на приобретение суточных цыплят.

"Многие дачники из СНТ "Солнышко" успели высадить разные культуры. Так что смогут собрать урожай", - добавила глава Винзилинского поселения.

Анжела Лебедева