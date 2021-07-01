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В Тюменской области выплатили 16 млн рублей пострадавшим от пожара в СНТ "Солнышко"

Общество, 09:15 29 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 заявлений от владельцев дач в СНТ "Солнышко" Тюменского района получили положительные решения. Им направлена компенсация за сгоревший дом и участок. Общая сумма выплат составила 16 млн 200 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

Напомним, 18 мая в результате ландшафтного пожара сгорели 25 домов дачников. Губернатор Александр Моор принял решение о выделении финансовой помощи гражданам, у которых пострадало имущество. Перечисления на счета начались с 26 мая.

СНТ "Солнышко" находится на территории Винзилинского сельского поселения. Большую помощь погорельцам в разборе завалов, наведении порядка на участках оказали волонтеры.

администрации Винзилинского сельского поселения администрации Винзилинского сельского поселения администрации Винзилинского сельского поселения ﻿

По словам главы поселения Елены Осиповой, на сегодня одна семья уже возвела коробку дома, вставила окна, двери, укладывает пол.

"Это семья, которая не имела другого жилья. Была прописана в доме 100 квадратов, который полностью сгорел во время ландшафтного пожара. Они получили более пяти миллионов рублей компенсации и сразу же начали строить новое жилье. Сами пока живут в вагончике рядом", - рассказала она.

Дачники, имеющие другое жилье, получили по 1 млн рублей и тоже приступили к строительству. Как заметила Елена Осипова, администрация Тюменского района выступила с ходатайством к местным заводам, которые предоставили погорельцам строительные материалы со скидкой до 30%. Предприниматели подарили им более 60 сертификатов на покупку разных плодово-ягодных культур. А птицефабрики, действующие на территории муниципалитета, выдали более 220 бессрочных сертификатов на приобретение суточных цыплят.

"Многие дачники из СНТ "Солнышко" успели высадить разные культуры. Так что смогут собрать урожай", - добавила глава Винзилинского поселения.

Анжела Лебедева

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# выплаты , погорельцы , противопожарный сезон

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