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В Тюмени "оживили" афиши фестиваля "Сны улиц"

Общество, 17:27 29 июля 2021

фестиваль "Сны улиц" ВКонтакте | Фото: фестиваль "Сны улиц" ВКонтакте

Интерактивные AR афиши фестиваля "Сны улиц" появились на рекламных стендах в Тюмени 28 июля. Их создали участники арт-мастерской проекта "Фиджитал", сообщают организаторы.

Афиши имеют QR метки, с помощью которых можно погрузиться в атмосферу фестиваля. Для этого нужно навести смартфон на QR-код афиши, это ссылка на страницу фестиваля. В открывшимся окне нажать на кнопку "Оживить афишу", это действие автоматически переведет в Instagram и запустит фильтр-маску. Далее навести камеру снова на афишу, чтобы увидеть ее в дополненной реальности.

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# спектакль , театр , фестиваль

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