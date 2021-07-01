В Тюмени "оживили" афиши фестиваля "Сны улиц"

| Фото: фестиваль "Сны улиц" ВКонтакте | Фото: фестиваль "Сны улиц" ВКонтакте

Интерактивные AR афиши фестиваля "Сны улиц" появились на рекламных стендах в Тюмени 28 июля. Их создали участники арт-мастерской проекта "Фиджитал", сообщают организаторы.

Афиши имеют QR метки, с помощью которых можно погрузиться в атмосферу фестиваля. Для этого нужно навести смартфон на QR-код афиши, это ссылка на страницу фестиваля. В открывшимся окне нажать на кнопку "Оживить афишу", это действие автоматически переведет в Instagram и запустит фильтр-маску. Далее навести камеру снова на афишу, чтобы увидеть ее в дополненной реальности.