Тюменку ждет суд за убийство сестры

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте

В Тюмени перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве сестры. Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 22 июня обвиняемая распивала спиртные напитки со своей 48-летней сестрой в квартире дома по ул. Одесской. Между родственницами произошел конфликт. Злоумышленница ударила сестру ножом, от полученного ранения женщина скончалась на месте.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения и последующей передачи в суд.