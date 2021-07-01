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Тюменку ждет суд за убийство сестры

Происшествия, 14:23 29 июля 2021

СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области ВКонтакте

В Тюмени перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве сестры. Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 22 июня обвиняемая распивала спиртные напитки со своей 48-летней сестрой в квартире дома по ул. Одесской. Между родственницами произошел конфликт. Злоумышленница ударила сестру ножом, от полученного ранения женщина скончалась на месте.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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# следственный комитет , суд , убийство , уголовное дело

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