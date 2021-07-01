Выставку "Мы вовсе не тени безмолвные" открыли в Тюмени ко Дню города

| Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

Выставку "Мы вовсе не тени безмолвные" открыли в Тюмени на Текутьевском бульваре. На 34 планшетах история из жизни предков, внесших вклад в развитие Тюмени, их родственников, захороненных на Текутьевском кладбище, сообщает администрация города.

Экскурсию по выставке провел один из авторов проекта, историк и краевед Валерий Чупин. Он рассказал о тюменских купцах, меценатах, их семьях и заслугах перед городом. По его словам, вся информация была собрана буквально по крупицам. Здесь можно узнать об интересных фактах из биографий земляков, увидеть уникальные фотографии старой Тюмени и много её тайн и загадок.

Надгробия тех, кто представлен на планшетах и (или) их родственников, находятся на Текутьевском кладбище. Среди них: Андрей Аверкиев – основатель здания, где ныне располагается Государственный институт культуры; талантливый фотограф Тюмени Трофим Банщиков, руководитель одной из первых аптек в городе Вильгельм Краузе. Здесь же известные меценаты Машаровы, Гилёвы, Матягины.

Как заметил глава Тюмени Руслан Кухарук, стало доброй традицией ко Дню города открывать уличные экспозиции, посвященные землякам, тем, кто оставил свой исторический след в развитии города.

"Сегодня на планшетах представлены истории людей, и через них мы видим историю нашего родного города, его развитие и становление. Известно, что без прошлого нет настоящего. И у тюменцев есть возможность узнать богатую историю нашего города, имена тех, кто щедро вкладывал средства и собственные силы в развитие города", – отметил он.

Добавим, выставочный проект "Мы вовсе не тени безмолвные...” разработали сотрудники Централизованной городской библиотечной системы совместно с инициативной группой музея воспоминаний "Мы жили".