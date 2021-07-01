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Инвентарь тюменских пожарных XIX века представлен на выставке в опорном вузе

Общество, 18:13 29 июля 2021

пресс-служба ТИУ

Ручной пожарный насос конца XIX века представлен на выставке в музее истории науки и техники Зауралья ТИУ. В экспозиции к 435-летию Тюмени через историю одного предмета решили рассказать о важных исторических событиях и известных людях города.

По словам заведующей музеем Марии Почежерцевой, представленный на выставке пожарный насос был изготовлен из чугуна и меди на уральских металлургических заводах известного предпринимателя Альфонса Поклевского-Козелла в 1880 году. Это меценат и общественный деятель, тюменский I гильдии купец, внесший большой вклад в развитие экономики, культуры Урала и Сибири.

На выставке можно познакомиться с историей пожарного дела в Тюмени, которая не раз страдала от крупных пожаров. Настоящая пожарная команда появилась в городе лишь в 1821 году, до этого в тушении огня принимали участие стрелецкие войска, регулярные полки, полиция и обычные горожане.

В экспозиции представлены и старинные предметы, которые чаще всего становились причиной пожаров, снимки брандмауэра — огнестойкой стены, которая ограждала соседние здания, а также пойдет речь о единственной сохранившейся в Тюмени пожарной каланче на улице Осипенко, которая год назад сама пострадала от пожара.

Выставка находится в фойе главного корпуса Тюменского индустриального университета по ул. Володарского, 38, ее можно посетить до 12 августа.

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# выставка , День города , пожарные , ТИУ

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