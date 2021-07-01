Тюменцам предлагают поздравить город с 435-летием песней

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Музыкальный онлайн-марафон "Я пою тебе, моя Тюмень" проводит Центр русской культуры к 435-летию города. Поздравить Тюмень с этой датой творческим номером могут все желающие.

Как сообщили организаторы конкурса, прислать свое видеопоздравление с названием номера нужно на почту crk7210@mail.ru. Все поздравления опубликуют в группе Центра русской культуры ВКонтакте и на сайте учреждения 30 июля и в День города, который в этом году выпал на 31 июля. Авторы самых оригинальных поздравлений получат дипломы от Центра русской культуры.