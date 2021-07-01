Тюменцы подарят городу марафон длиной 435 километров

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Финальный этап марафона "Мой подарок ко Дню города – 435 км" пройдет в Тюмени 31 июля, сообщает городской многопрофильный центр.

10-километровый отрезок тюменцы преодолеют в лесопарке им. Ю. А. Гагарина, где состоится и церемония награждения. Сбор участников – в 9 часов у спортивной школы "Водник". Награждение в 11 часов.

Физкультурно-оздоровительная акция стартовала 1 июня. За это время в ней приняли участие более 100 человек. Лесные дороги и тропы, лабиринты улиц покоряли не только мужчины и женщины, но и дети. Дистанцию в 435 км можно было пройти, пробежать или проехать на велосипеде, самокате, лыжероллерах. Маршрут участники выбирали самостоятельно. Он проходил либо на территории города, либо по специально разработанному для марафона "Зеленому кольцу Тюмени" протяженностью 110 километров, который связывает лесопарки и окрестности пригородов.

В день приверженцы активного образа жизни покоряли от 8 до 35 километров. Организаторы предполагают, что суммарный результат многодневного марафона составит более 43 тыс. 500 километров.