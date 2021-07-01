В музее Словцова подготовили поэтический вечер, квиз и выставку ко Дню города

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интеллектуальные игры, выставки, лекторий, мастер-классы, игровая программа для детей, встреча с тюменскими литераторами пройдут для горожан в день 435- летия Тюмени, сообщает музейный комплекс им. Словцова.

31 июля на площади перед музеем состоится поэтический вечер "Город 435" от современных поэтов и музыкантов из Тюмени, Екатеринбурга и Кургана. Гостей ждут мелодекламация, искусство изреченного слова, абстрактный рэп и ритмическая поэзия. Начало в 17 часов, вход свободный.

31 июля и 1 августа с 11 до 20 часов будет проходить выставка "Прогулки по Тюмени". Она объединяет художников нескольких поколений, различных стилистических и жанровых ориентаций. В одном пространстве взаимодействуют и дополняют друг с друга произведения традиционные и новаторские, формируя представление о динамическом движении, связи исторических эпох. Вход свободный.

31 июля пройдет интеллектуальный #СловцовКвиз "Тюмень: история, традиции, современность". Он посвящен традиционным промыслам и ремеслам региона. Вопросы связаны с народными "брендами": сибирское ковроткачество, гончарное ремесло, урало-сибирская роспись и другие. Начало в 15 часов и в 15 часов 30 минут. Вход свободный, обязательна предварительная запись.

Полная программа доступна по ссылке.