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Уличная выставка расскажет тюменцам о великих земляках

Общество, 18:10 20 июля 2021

Департамент культуры города Тюмени | Фото: Департамент культуры города Тюмени

Выставка централизованной библиотечной системы расскажет о деятелях науки, культуры и искусства, чья жизнь была неразрывно связана с областным центром. Как сообщает администрация Тюмени, экспозиция "Судеб связующая нить" развернется на Городской площади.

Герои выставки – знаменитые писатели Владислав Крапивин, Михаил Пришвин, Надежда Лухманова, композитор Ирвинг Берлин, поэт Василий Князев, певец Юрий Гуляев, политик Алексей Косыгин, дипломат Леонид Красин и многие другие.

"Не все знают, что в числе прославленных земляков – первый архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий (Любимов), актеры Александр Аржиловский и Глеб Романов, зодчий Андрей Зенков, художник Лев Кропивницкий, биохимик и физиолог Борис Словцов, геолог Николай Высоцкий", - говорят организаторы выставки.

Иллюстративный материал экспозиции – фотографии из книг, периодических изданий и официальных интернет-источников, афиши и кадры из кинофильмов, картины художников, фотоснимки с видами старой Тюмени.

Выставочная экспозиция "Судеб связующая нить" будет работать до конца 2021 года.

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# выставка , День города

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